Гендиректор «Белавиа»: поставленный Boeing 737-8 MAX простаивать не будет

Самолет Boeing 737-8 MAX совершает полеты по всему миру и не будет простаивать в Беларуси, сообщил генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец в интервью телеканалу ОНТ, комментируя слухи о простое новейшего самолета Boeing 737-8.

Фото пресс-службы «Белавии»

«Были две катастрофы, ужасные катастрофы. Уже доказано, что в первую очередь это была конструкторская недоработка со стороны самого «Боинга». Поэтому было остановлено производство самолетов, а те самолеты, которые были выпущены, они были запаркованы», — рассказал Чергинец.

«Проведена громаднейшая работа по исправлению ситуации, Boeing восстановил производство, сейчас больше 25 самолетов в месяц они делают. Те самолеты, которые были запаркованы, они сейчас поднимаются после проведения определенных работ в небо, летают. Уже в Минск он прилетал, наши партнеры, авиакомпания LOT из Варшавы, вот несколько раз я видел этот самолет в Минске. Активно уже летают, огромное количество рейсов в Америке сделано, большинство стран в мире уже разрешили полеты», — дополнил гендиректор белорусского авиаперевозчика.

Кроме того, по его словам, «Белавиа» проводила свою работу, отправляла пилотов, технический персонал повторно на обучение.

«Представители Boeing сейчас постоянно находятся в Минске, живут в Минске, они смотрят за этим самолетом и будут смотреть в течение некоторого времени», — уточнил Чергинец.

«Мы сейчас отослали по стандартной процедуре по странам документацию на этот самолет, страховку и так далее. Ждем разрешение от иностранных государств выполнять [полеты]. Все зависит от этого. Плюс, безусловно, это зависит от загрузки», — сказал гендиректор «Белавиа».

Как сообщил Чергинец, каталожная стоимость приобретаемых самолетов около 70-80 млн долларов — в зависимости от комплектации. «Белавиа» их приобретает в лизинг.

Флот авиакомпании «Белавиа» пополнился таким самолетом 8 апреля. Воздушное судно стало первым из пяти авиалайнеров, договор на поставку которых был подписан между авиакомпанией «Белавиа» и лизинговой компанией Air Lease Corporation (ALC) в июле 2018 года.

Поставка состоялась на два года позже, чем планировалось, из-за временного запрета на эксплуатацию данного типа самолетов. Он был связан с двумя авиакатастрофами, которые произошли в 2018 и 2019 годах. Коммерческие полеты лайнеров были возобновлены в конце 2020 года после обновления Boeing 737 МАХ 8 и устранения всех технических недоработок.

«Белавиа» стала двадцать первой авиакомпанией в мире, которая начнет эксплуатировать Boeing 737-8. Самолет рассчитан на перевозку 174 пассажиров: 162 места в экономклассе и 12 мест в бизнес-классе. По информации «Белавиа», на данный момент самолеты Boeing 737-8 успешно эксплуатируются такими авиакомпаниями, как United Airlines, American Airlines, Southwest, Alaska Airlines, GOL, Aeromexico, Air Canada, WestJet, Smartwings, TUI fly и другими.