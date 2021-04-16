Перед визитом Мишустина в Минск Россельхознадзор сделал подарок белорусским фермерам

Россельхознадзор в преддверие визита в Минск премьер-министра РФ Михаила Мишустина с 16 апреля разрешил ввоз в Россию свежих яблок с десяти белорусских предприятий-производителей.

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Решение принято под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси на основании предоставленной информации об остатках яблок урожая 2020 года.

Всего добро на поставки получили десять предприятий из Брестской области.

Напомним, временные ограничения на ввоз свежих яблок, экспортируемых и (или) произведенных в Брестской области были введены 17 марта.