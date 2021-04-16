Перед визитом Мишустина в Минск Россельхознадзор сделал подарок белорусским фермерам

/ Экономика
Просмотров: 339

Россельхознадзор в преддверие визита в Минск премьер-министра РФ Михаила Мишустина с 16 апреля разрешил ввоз в Россию свежих яблок с десяти белорусских предприятий-производителей.

Фото pixabay.com

Решение принято под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси на основании предоставленной информации об остатках яблок урожая 2020 года.

Всего добро на поставки получили десять предприятий из Брестской области.

Напомним, временные ограничения на ввоз свежих яблок, экспортируемых и (или) произведенных в Брестской области были введены 17 марта.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россельхознадзор Беларусь-Россия яблоки

Другие материалы на эту тему:

«У России есть хорошие возможности для вмешательства в дела Беларуси»

«У России есть хорошие возможности для вмешательства в дела Беларуси»

Битва за МЗКТ. Москва перестала выкручивать руки, но это лишь смена тактики

Битва за МЗКТ. Москва перестала выкручивать руки, но это лишь смена тактики

«Единение» не прокатило. Но за независимость Беларуси еще предстоит побороться

«Единение» не прокатило. Но за независимость Беларуси еще предстоит побороться

Лукашенко пытается опереться на Москву, чтобы показать кулак Западу

Лукашенко пытается опереться на Москву, чтобы показать кулак Западу