Болкунец: КГБ подорвал репутацию России, как страны безопасной для пребывания белорусов
По мнению российского политолога белорусского происхождения Дмитрия Болкунца, КГБ Беларуси нанес существенный ущерб репутации России.
Комментируя последние задержания в Москве граждан Беларуси, он отметил, что «получается, что белорусские спецслужбы гуляют по российской столице, как по буфету».
Впрочем, говорит эксперт, здесь вряд ли обошлось без участия ФСБ: «При этом хочу отметить, что всю работу по задержанию делали белорусские спецслужбы. Это однозначно, и я расцениваю это исключительно как похищение граждан в центре Москвы, без суда и следствия их экстрадировали в Беларусь, и тем самым подорвана репутация Российской Федерации, как страны безопасной для пребывания белорусских граждан».
В разговоре с корреспондентом