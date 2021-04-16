Болкунец: КГБ подорвал репутацию России, как страны безопасной для пребывания белорусов

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По мнению российского политолога белорусского происхождения Дмитрия Болкунца, КГБ Беларуси нанес существенный ущерб репутации России.

Комментируя последние задержания в Москве граждан Беларуси, он отметил, что «получается, что белорусские спецслужбы гуляют по российской столице, как по буфету».

Впрочем, говорит эксперт, здесь вряд ли обошлось без участия ФСБ: «При этом хочу отметить, что всю работу по задержанию делали белорусские спецслужбы. Это однозначно, и я расцениваю это исключительно как похищение граждан в центре Москвы, без суда и следствия их экстрадировали в Беларусь, и тем самым подорвана репутация Российской Федерации, как страны безопасной для пребывания белорусских граждан».

В разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» он обратил внимание на октябрьские заявления Александра Лукашенко: «Хочу добавить, что в октябре прошлого года Лукашенко сказал, что потихоньку разберутся с каждым, кто выступил против него. Так что это – личная месть Лукашенко оппонентам. Россия многие годы оставалась относительно безопасной страной, но то, что сейчас сотворили белорусские спецслужбы в центре Москвы, это — репутационный удар по России, даже если эти действия производились в рамках некоего двустороннего соглашения, и российская сторона на это повелась. Все равно — это удар по Кремлю».

 

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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Дмитрий Болкунец

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