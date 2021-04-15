МАРТ заявляет о замедлении роста цен

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В марте 2021 года отмечено замедление роста потребительских цен в годовом выражении до 8,5% (в феврале — 8,7%), цены на социально значимые товары (СЗТ) за 12 месяцев выросли на 7,1% (7,2% месяцем ранее), говорится в аналитическом материале Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

«Замедлению роста потребительских цен в годовом выражении способствует сезонное удешевление товаров сегмента плодово-овощной продукции, стабилизация ситуации на валютном рынке, принимаемые меры ценового регулирования. Так, постановление правительства № 100 способствовало снижению цен на СЗТ на 0,1% к средним ценам февраля 2021 года»,  — отмечает ведомство. 

Наибольшее влияние на годовой рост цен на СЗТ в марте 2021 года продолжает оказывать рост цен на медикаменты, масло (в частности, растительное масло), мясо и мясопродукты.

За год цены на медикаменты выросли на 21,8%, плодоовощную продукцию — на 12,8%, пассажирский транспорт — на 10,8%, ЖКУ — 10,7%, бытовые услуги — на 8,6%, мясо и мясопродукцию — на 5,5%.

Вместе с тем за прошедшие 12 месяцев отмечается замедление прироста цен на плодово-овощную продукцию (в феврале был рост на 15,9%) и тарифов на услуги пассажирского транспорта (20,2%).

По отношению к средним ценам февраля 2021 года в марте отмечается рост цен на одежду и обувь (на 1,1 и 3%), мясо и мясопродукты (на 1,3%), повышены тарифы на туристические услуги (на 3,9%).

Одновременно отмечается снижение цен на овощи и фрукты. Наибольшими темпами в марте дешевели лук, огурцы, перец, яблоки, бананы и виноград — в среднем на 7,6%.

 сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 8,6%. В марте по отношению к предыдущему месяцу повышены цены на крепкие алкогольные напитки и табачные изделия (в среднем на 0,5 и 0,7%), лекарственные препараты (на 1,8%), автомобильное топливо (на 2,3%).

Как сообщил на пресс-конференции 15 апреля министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, государство контролирует цены на 55% товаров, «это временный порядок, цель которого — снижение инфляционного всплеска, связанного с введением НДС, ростом мировых цен на продовольствие и сырье. Сегодня такие меры — осознанная необходимость, которая носит временный характер», — отметил глава МАРТ.

По его словам, около 45% товаров на внутреннем рынке — товары так называемого критического импорта. «Цены на них зависят от курсов валют и мировых цен на продовольствие. Мировые цены растут, темпы не снижаются, и пока прогнозы не очень хорошие на продовольственном рынке», — пояснил Колтович.

 

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Тэги: МАРТ рост цен

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