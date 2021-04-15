Татьяна Гацура-Яворская освобождена, ее супруга депортируют из Беларуси

Директор просветительско-социального общественного объединения «Звено», правозащитница Татьяна Гацура-Яворская вышла на свободу после 10 дней пребывания под стражей.

В интервью «Еврорадио» она сообщила, что, по заявлению правоохранителей, необходимость держать ее в заключении отпала. Обвинение не предъявлено.

Супругу правозащитницы Владимиру Яворскому, не гражданину Беларуси, предложено покинуть страну вместе с младшим ребенком (с запретом въезда на 10 лет), в противном случае его задержат, а ребенка отдадут в приют.

6 апреля в офисе и дома у Гацуры-Яворской прошел обыск. По словам ее мужа, в постановлении на обыск была указана ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).

После обыска Гацуру-Яворскую, а также активисток «Звена», в том числе Наталью Тренину и Юлию Семенченко, доставили в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.

8 апреля прошли административные суды над всеми задержанными активистками «Звена» — одну наказали штрафом и отпустили, еще три получили по семь суток ареста. Всех признали виновными в неподчинении сотруднику правоохранительных органов.

«Татьяне тоже дали штраф в размере 50 базовых. Мы ждали возле изолятора, что ее отпустят, но в итоге адвокат сказала, что Татьяна задержана по уголовному делу», — рассказал Яворский.