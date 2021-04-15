Татьяна Гацура-Яворская освобождена, ее супруга депортируют из Беларуси

/ Общество
Просмотров: 83

Директор просветительско-социального общественного объединения «Звено», правозащитница Татьяна Гацура-Яворская вышла на свободу после 10 дней пребывания под стражей.

В интервью «Еврорадио» она сообщила, что, по заявлению правоохранителей, необходимость держать ее в заключении отпала. Обвинение не предъявлено.

Супругу правозащитницы Владимиру Яворскому, не гражданину Беларуси, предложено покинуть страну вместе с младшим ребенком (с запретом въезда на 10 лет), в противном случае его задержат, а ребенка отдадут в приют.

6 апреля в офисе и дома у Гацуры-Яворской прошел обыск. По словам ее мужа, в постановлении на обыск была указана ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).

После обыска Гацуру-Яворскую, а также активисток «Звена», в том числе Наталью Тренину и Юлию Семенченко, доставили в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.

8 апреля прошли административные суды над всеми задержанными активистками «Звена» — одну наказали штрафом и отпустили, еще три получили по семь суток ареста. Всех признали виновными в неподчинении сотруднику правоохранительных органов.

«Татьяне тоже дали штраф в размере 50 базовых. Мы ждали возле изолятора, что ее отпустят, но в итоге адвокат сказала, что Татьяна задержана по уголовному делу», — рассказал Яворский.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: политзаключенные репрессии Персона: Татьяна Гацура-Яворская

Другие материалы на эту тему:

Почему в Беларуси так мало политзаключенных

Почему в Беларуси так мало политзаключенных

Сбитого 9 августа автозаком Егора Сугойдя на два года отправили за решетку

Сбитого 9 августа автозаком Егора Сугойдя на два года отправили за решетку

Игорь Лосик вновь объявил голодовку. На этот раз сухую

Игорь Лосик вновь объявил голодовку. На этот раз сухую

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции