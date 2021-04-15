Власти: реальные денежные доходы белорусов выросли на 3,3%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе—феврале 2021 года выросли на 3,3% к уровню января—февраля 2020 года, сообщает Национальный статистический комитет.

В январе 2021 года рост составил 4,1% к январю 2020-го. Таким образом, темп замедлился на 0,8 процентного пункта. В январе—феврале прошлого года рост доходов составил 7,1% к январю—февралю 2019-го.

В общем объеме денежных доходов оплата труда в январе—феврале 2021 года занимала 62,5%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 24,8%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,4%.

В целом в 2020 году рост доходов составил 4,6% при прогнозе не менее 2,4%. Рост начался в сентябре 2017 года после более чем двухлетнего падения.

В 2021 году прирост реальных располагаемых денежных доходов населения определен властями на уровне 1,6% к 2020 году.

В январе этого года в общем объеме денежных доходов оплата труда занимала 64,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 25,2%, доходы от собственности и прочие — 5%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения включают доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Как заявил 11 февраля Александр Лукашенко, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, за прошедшее пятилетие доходы населения в реальном выражении увеличились на 15%, средняя зарплата превысила 1.200 рублей.

«Может, это и немного, и конечно, немного, но не следует забывать, что в дополнение к этим денежным доходам белорусские граждане имеют социальный пакет, о котором не могут и мечтать не только наши соседи, но и многие страны, претендующие на статус развитых. Льготы по ЖКХ, льготы по транспорту, льготы по школьному питанию, уже названные бесплатные образование и медицина», — сказал оратор.