Фотограф «НН» Надежда Бужан заняла второе место на конкурсе World Press Photo

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Фотограф сайта «Наша Нiва» Надежда Бужан заняла второе место в номинации spot news (горячие новости) в мировом конкурсе профессиональной фотографии World Press Photo, сообщает телеграм-канал издания.

В этом году в конкурсе World Press Photo участвовало 4.315 фотографов из 130 стран. Они прислали более 74 тыс. снимков.

В финал конкурса попал фотоснимок Бужан, сделанный 22 июля 2020 года. На нем Ольга Северинец — жена сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца — с цветами ждет мужа под стенами изолятора временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.
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Тэги: World Press Photo Персона: Надежда Бужан

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