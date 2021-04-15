Байден ввел санкции против России

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Президент США Джоден Байден ввел новые санкции в отношении РФ.

Как сообщает сегодня пресс-служба американской администрации, официальный Вашингтон кроме всего прочего вышлет десять российских дипломатов, которые (по мнению американцев занимались на территории США разведкой).

Кроме того, пишет dw, американский лидер издал указ «о чрезвычайном положении в стране в связи с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», которую представляет собой «определенная вредоносная внешнеполитическая деятельность правительства РФ».

 

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Тэги: США-Россия санкции

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