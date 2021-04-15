Минздрав опроверг слухи об отмене надбавок за работу в условиях коронавирусной инфекции

Отменять выплату надбавок работникам системы здравоохранения за работу в условиях коронавирусной инфекции не планируется, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на замминистра Дмитрия Чередниченко.

Чиновник прокомментировал появившиеся в интернете сведения о сокращении таких выплат: «В последнее время начала появляться информация, я бы сказал — слухи, об отмене, сокращении и других изменениях по выплатам в соответствии с указом президента № 131. Поясню: речь идет о надбавках за работу с COVID-19».

«Минздрав официально заявляет, что никаких планов ни у министерства, ни у правительства по отмене 131-го указа не было и не будет», — подчеркнул Чередниченко.

По данным министерства, за три месяца 2021 года в системе здравоохранения выплачено около 350 млн рублей в виде надбавок. Их получили 82 тыс. медработников: 20 тыс. врачей, 39 тыс. представителей среднего медперсонала и 23 тыс. других специалистов, работающих с ковидными пациентами.

Чиновник подчеркнул, что Минздрав «держит ситуацию по целевому использованию выделенных средств на постоянном контроле».