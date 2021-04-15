После визита в Баку Лукашенко позвонил Назарбаеву

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, собеседники обсудили состояние и развитие двусторонних отношений, основные направления сотрудничества, «коснулись вопросов международной обстановки». «Весьма подробно первый президент Казахстана интересовался и ситуацией вокруг Беларуси», — говорится в сообщении.

В числе основных тем была пандемия COVID-19, методы борьбы с ней, вакцинация населения и производство вакцины.

Назарбаев пригласил Лукашенко в Казахстан и получил ответное приглашение посетить Беларусь.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь готова продавать вакцины от коронавируса, которые будет производить по российским технологиям. В частности, во время визита в Азербайджан 13—14 апреля он заявил президенту этой страны Ильхаму Алиеву, что Беларусь не сможет потребить весь объем произведенных вакцин, поэтому готова их экспортировать, в том числе в Азербайджан.