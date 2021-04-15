За оскорбление Ермошиной Алевтину Корчик отправили на два года на «химию»

Суд Московского района Минска 15 апреля приговорил к двум годам ограничения свободы 25-летнюю Алевтину Корчик, которую обвинили в оскорблении представителя власти — председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной (статья 369 Уголовного кодекса).

Как сообщает правозащитный ресурс spring96.org, согласно материалам дела, 30 октября 2020 года в телеграм-чате «Михалово-чат» Корчик, «намереваясь унизить представителя власти, с целью унижения чести и достоинства, связанной с электоральной кампанией, и руководствуясь низкими устремлениями, в телеграм-канале оставила комментарий следующего содержания: «Большей ш...й, чем Ермошина, все равно никому не стать».

Корчик вину не признала, заявив, что показания во время следствия были даны под психологическим давлением. Она также отметила, что, по мнению эксперта, «нельзя расценивать данную фразу как оскорбление».

Ермошина на суд не явилась, не пришли и свидетели по делу.

В последнем слове Корчик пояснила, что у обвинения есть свой контекст понимания дела: «Каждый человек может написать глупость. И я тоже человек. К сожалению, я использовала не самое удачное слово, которое было сказано в потрясенных чувствах».

Судья Лидия Телица приговорила женщину к ограничению свободы на два года без направления в учреждение открытого типа. Такое наказание для Корчик просил накануне прокурор Евгений Сераков.

Корчик окончила журфак БГУ, работает технической писательницей и копирайтером.