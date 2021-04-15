Власти собираются повысить цены на бензин на 5-6%

При неизменности текущих условий хозяйствования, в том числе цен на нефть и курса белорусского рубля, до конца года цены на топливо планируется увеличить еще на 5-6%, сообщила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина 14 апреля на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при концерне. Протокол заседания опубликован на сайте ведомства.

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По словам Гуриной, «политика ценообразования концерна направлена на удержание приемлемого для экономики и населения уровня цен на топливо, и поэтому в качестве метода ценового регулирования рынка выбрано установление предельных максимальных цен».

Отпускные цены производителей формируются с учетом затрат на производство нефтепродуктов, налогов, включаемых в цену, и необходимой для развития нормы доходности, подчеркнула она. Гурина отметила, что целевой параметр доходности белорусских НПЗ определен на уровне рентабельности продаж около 3%. Расходы на покупку нефти в затратах составляют около 90%.

Зампредседателя концерна сообщила, что если в 2020 году средняя мировая цена нефти составляла 41,7 доллара США за баррель, то уже в январе 2021 года она выросла до 54,8 доллара, в марте — достигла 65,6 доллара. В среднем за квартал цена на нефть за счет изменения котировок выросла на 21% к аналогичному прошлогоднему периоду. Как заметила Гурина, дополнительное негативное влияние на экономику НПЗ оказывает изменение курса белорусского рубля с учетом высокой импортной составляющей в операционных затратах. Таким образом, предельный уровень цен с начала года увеличен на 10 копеек.

При этом, по словам Гуриной, стоимость топлива остается минимальной по сравнению с его стоимостью в сопредельных государствах, не применяющих бюджетный механизм демпфирования цен. Так, бензин марки АИ-92 на 14 апреля стоит 1,8 рубля за литр, или 0,68 доллара. Чиновник напомнила, что для адаптации потребителей к изменению цен концерном принята стратегия еженедельного изменения цен на топливо не более чем на копейку за литр.

«В таком случае топливо не снижается на такой же процент, как падает цена на нефть, но и не растет таким же темпом в период роста котировок», — пояснила она. Представитель концерна отметила, что «в сопредельных европейских странах цены изменяются с большей амплитудой, но даже в период пикового падения на нефть во втором квартале 2020 года цены на европейских АЗС не снизились до уровня, действующего на белорусском рынке».

«В целях сохранения ценовой стабильности на рынке нефтепродуктов концерн в 2021 году продолжит реализацию стратегии поэтапного изменения цен с учетом всесторонней оценки изменения конъюнктуры рынков и анализа экономического положения производителей», — сказала Гурина.

Среди дальнейших шагов в ценовой политике концерна она назвала переход к «формульному ценообразованию при заключении долгосрочных контрактов с потребителями, расширение системы скидок, предоставляемых покупателям, и развитие программ лояльности на АЗС в целях стимулирования к росту объемов потребления топлива, а также сопутствующих товаров и услуг».

13 апреля розничные цены на моторное топливо на АЗС были повышены в десятый раз с начала года. Цены также поднимались 20 и 27 января, 16 и 23 февраля, 2, 10, 16 и 30 марта, 6 апреля.

Минфин ранее сообщил, что в 2021 году топливо подорожает на 6%. Согласно подсчетам БелаПАН, с начала года стоимость топлива АИ-98-К5-Евро выросла на 4,95%, АИ-95-К5-Евро и дизтоплива — на 5,56%, АИ-92-К5-Евро — на 5,88%.