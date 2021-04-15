Биржа: в Беларуси российский рубль резко обвалился на фоне договоренностей Лукашенко и Алиева

/ Экономика
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 15 апреля завершились резким ослаблением российской валюты. Это произошло на фоне договоренностей Ильхама Алиева и Александра Лукашенко.

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:

  • евро — 3,126 белорусского рубля (+0,0015 пункта);
  • доллар — 2,6121 белорусского рубля (-0,0024 пункта);
  • российский рубль — 3,4019 белорусского рубля за 100 российских (-0,0518 пукнта).

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Тэги: валюта

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