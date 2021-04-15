Тихановской, Колесниковой и Цепкало присуждена Премия им. Льва Копелева за мир и права человека

Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и Веронике Цепкало присуждена премия Премия им. Льва Копелева за мир и права человека за 2021 год.

Писатель Лев Копелев провел десять лет в советских лагерях, где познакомился и подружился с Александром Солженицыным, в 1981 году был лишен гражданства СССР, скончался в 1997 году в Кельне. В 1988 году соратники и друзья писателя основали Форум Льва Копелева, который и учредил премию за мир и права человека.

Как отмечается в решении о присуждении премии за 2021 год, Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало «с огромным мужеством ведут политическую и личную борьбу за демократию и против фальсификации президентских выборов в Беларуси».

«Эти три отважные женщины стали лицом мирного и ненасильственного протеста в Беларуси. Начиная с августа 2020 года, массовые протесты против фальсификации последних выборов подавляются авторитарным президентом Лукашенко с крайней жестокостью. Из-за преследований режима Светлана Тихановская и Вероника Цепкало вынуждены были покинуть страну. Мария Колесникова оказала сопротивление при тайной попытке выдворить ее из страны. С тех пор и до настоящего времени она находится в тюрьме в Беларуси», — напоминают организаторы премии.

«Однако репрессии не сломили сопротивление троих представительниц Беларуси, чей протест поддержали народные массы. Находящаяся в ссылке в Литве Светлана Тихановская, бывшая кандидат в президенты, вместе с соратницами и при поддержке Европейского парламента борется за демократию, а также за новые и честные выборы в своей стране. Ее муж, арестованный по политическим мотивам в связи со своей деятельностью в качестве блогера, по-прежнему находится в заключении», — говорится в обосновании к премии.

В связи с пандемией коронавируса церемонии награждения пройдет онлайн. Дата будет сообщена дополнительно. Ожидается, что на церемонии с приветственной речью выступит премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.