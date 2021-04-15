Лукашенко примет в Минске российского премьера Мишустина 16 апреля

/ Политика
Просмотров: 203

Российская правительственная делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным 16 апреля посетит Беларусь, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Архивное фото: president.gov.by

В Минске глава российского правительства встретится с Александром Лукашенко (начало встречи запланировано на 12:00). Затем состоятся его переговоры с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

15 апреля состоялся телефонный разговор Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. По информации пресс-службы Лукашенко, в ходе разговора обсуждались белорусско-российские отношения. Собеседники также обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, обсудили график предстоящих встреч, а также «более подробно остановились на актуальных вопросах сотрудничества» накануне визита российской делегации.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Михаил Мишустин Роман Головченко

Другие материалы на эту тему:

«У России есть хорошие возможности для вмешательства в дела Беларуси»

«У России есть хорошие возможности для вмешательства в дела Беларуси»

Битва за МЗКТ. Москва перестала выкручивать руки, но это лишь смена тактики

Битва за МЗКТ. Москва перестала выкручивать руки, но это лишь смена тактики

«Единение» не прокатило. Но за независимость Беларуси еще предстоит побороться

«Единение» не прокатило. Но за независимость Беларуси еще предстоит побороться

Лукашенко пытается опереться на Москву, чтобы показать кулак Западу

Лукашенко пытается опереться на Москву, чтобы показать кулак Западу