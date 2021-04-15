Каллаур опроверг слухи об уходе с должности главы Нацбанка

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на пресс-конференции 15 апреля опроверг слухи о возможном уходе с должности.

«Рано мне заниматься рыбалкой, полагаю, у меня достаточно сил и знаний, чтобы быть полезным обществу», — заявил Каллаур, отвечая на вопрос, соответствуют ли эти слухи действительности, передает БелаПАН .

В начале текущего года в социальных сетях и телеграм-каналах появились сообщения о том, что Каллаур может покинуть должность председателя правления Нацбанка.