Каллаур опроверг слухи об уходе с должности главы Нацбанка
Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на пресс-конференции 15 апреля опроверг слухи о возможном уходе с должности.
«Рано мне заниматься рыбалкой, полагаю, у меня достаточно сил и знаний, чтобы быть полезным обществу», — заявил Каллаур, отвечая на вопрос, соответствуют ли эти слухи действительности, передает
В начале текущего года в социальных сетях и телеграм-каналах появились сообщения о том, что Каллаур может покинуть должность председателя правления Нацбанка.
Павел Каллаур родился в 1962 году в Столинском районе Брестской области. В 1993-1999 годах — заместитель председателя правления Национального банка. С марта 1999-го по сентябрь 2010 года — первый заместитель председателя правления Нацбанка. В октябре 2010 года стал председателем правления ОАО «Белвнешэкономбанк» и занимал эту должность до