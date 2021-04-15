Каллаур опроверг слухи об уходе с должности главы Нацбанка

/ Экономика
Просмотров: 69

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на пресс-конференции 15 апреля опроверг слухи о возможном уходе с должности.

«Рано мне заниматься рыбалкой, полагаю, у меня достаточно сил и знаний, чтобы быть полезным обществу», — заявил Каллаур, отвечая на вопрос, соответствуют ли эти слухи действительности, передает БелаПАН.

В начале текущего года в социальных сетях и телеграм-каналах появились сообщения о том, что Каллаур может покинуть должность председателя правления Нацбанка.

Павел Каллаур родился в 1962 году в Столинском районе Брестской области. В 1993-1999 годах — заместитель председателя правления Национального банка. С марта 1999-го по сентябрь 2010 года — первый заместитель председателя правления Нацбанка. В октябре 2010 года стал председателем правления ОАО «Белвнешэкономбанк» и занимал эту должность до назначения руководителем Нацбанка в декабре 2014 года на фоне валютного кризиса.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Нацбанк Персона: Павел Каллаур

Другие материалы на эту тему:

Политика Нацбанка: стоит ли паниковать населению?

Политика Нацбанка: стоит ли паниковать населению?

Нацбанк теряет независимость в монетарной политике?

Нацбанк теряет независимость в монетарной политике?

Акционеры белорусских банков могут остаться без дивидендов

Акционеры белорусских банков могут остаться без дивидендов

В Беларуси введут жесткий контроль над печатным станком

В Беларуси введут жесткий контроль над печатным станком