Количество новых случаев коронавируса в Беларуси растет вторые сутки

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1222 случая COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, вторые сутки подряд количество новых случаев коронавируса растет — 14 апреля было зарегистрировано 1166 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 340 023, умерли 2393 пациента с коронавирусом, выздоровели — 330 483.

За минувшие сутки выполнено 19 263 теста на коронавирус (днем ранее — 18 874). Всего с начала эпидемии сделано 5 608 959 тестов.