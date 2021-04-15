Количество новых случаев коронавируса в Беларуси растет вторые сутки

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1222 случая COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, вторые сутки подряд количество новых случаев коронавируса растет — 14 апреля было зарегистрировано 1166 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 340 023, умерли 2393 пациента с коронавирусом, выздоровели — 330 483.

За минувшие сутки выполнено 19 263 теста на коронавирус (днем ранее — 18 874). Всего с начала эпидемии сделано 5 608 959 тестов.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус в Беларуси Минздрав

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