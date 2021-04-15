Польская полиция задержала 19 хакеров из Беларуси и Украины

Полиция города Катовице задержала 19 хакеров из Беларуси и Украины, которым, по версии следствия, удалось обмануть несколько сотен человек.

По версии следствия, задержанные с декабря 2020 года по апрель 2021-го отправляли 280 тысяч СМС с таким текстом: «Ваша посылка задержана из-за недоплаты в размере 0,5 злотого. Извините за причиненные неудобства. Пожалуйста, оплатите ее». К сообщению прикреплялась ссылка, ведущая на фейковую страницу «банка» для оплаты, передает «Выборча» .

Как только пользователь переходил по ссылке, мошенники получали контроль над банковским счетом и переводили деньги себе. Ущерб оценили в порядка 394 тысяч долларов.