«Гродно Азот» опроверг информацию о разрыве отношений с немецкой компанией Helm

Сотрудничество с немецкой компанией Helm AG с 2020 года не осуществляется, говорится в сообщении на официальном сайте ОАО «Гродно Азот».

Как отмечают представители предприятия, в интернете появилась информация о приостановке сотрудничества немецкой компании Helm AG с ОАО «Гродно Азот». Начальник отдела маркетинга предприятия Татьяна Романюк сообщила, что официальных заявлений в адрес общества о прекращении партнерства со стороны компании Helm AG не поступало, передает БелаПАН .

«Мы осуществляем сотрудничество с компанией Helm AG с 2010 года. Она является одним из наших партнеров по закупке азотных удобрений. Последнее сотрудничество с ней было в феврале 2020 года. С тех пор мы не работали. В настоящее время в клиентском портфеле ОАО "Гродно Азот" данной компании нет. Ее удельный вес в доле экспорта составляет 2-10 процентов в разные периоды. Вместе с тем Helm AG мы можем расценивать как нашего потенциального партнера в случае наличия у нас экспортного ресурса», — отметила Романюк.

О том, что немецкий дистрибьютор химической продукции Helm AG воздержится от сотрудничества с ОАО «Гродно Азот», ранее сообщил стачком гродненского предприятия со ссылкой на письмо немецкой компании. «Письмо немногословно, но в нем указано — после нашего уведомления о фактах нарушения, которые происходят на предприятии, Helm AG, покупатель 10% годового объема продукции "Гродно Азота", на данный момент воздерживается от сотрудничества», — говорилось в сообщении.

Офис белорусского демократического лидера Светланы Тихановской отмечал, что накануне объявления решения о непродленном контракте Helm AG с «Гродно Азотом» команда Тихановской совместно с активом стачки, а также белорусскими диаспорами направила компании Helm AG письмо. В нем были приведены конкретные примеры репрессий на предприятии «Гродно Азот» и названы имена более чем 40 работников, которые подверглись аресту или штрафам за свой протест. «Также в письме пояснялось, как руководство завода нарушает право рабочих на забастовку, давит на сотрудников и принуждает к труду», — отмечается в сообщении.