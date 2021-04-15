За возглас «Жыве Беларусь!» в здании сморгонского суда наказали несколько человек

За возглас «Жыве Беларусь!» в здании суда Сморгонского района нескольких местных жителей наказали штрафами, административными арестами и завели уголовное дело, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

18 февраля в суде Сморгоннского района был объявлен приговор Инессе Марковой и Руслану Валюку по уголовному делу за клевету в отношении милиционеров. Маркова получила два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, а Валюк — два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

После оглашения приговора в коридоре суда кто-то выкрикнул «Жыве Беларусь!». Возглас услышала председатель суда Людмила Петрова, которая находилась в соседнем зале. По ее просьбе вызвали наряд милиции, который впоследствии задержал несколько жителей Сморгони. После инцидента в Сморгони начали массово задерживать людей, которые присутствовали на процессе Марковой и Валюка. На задержанных составили протоколы по ст. 23.24 КоАП за несанкционированное пикетирование в суде. Кроме этого по данному факту возбудили уголовное дело по статье 339 (хулиганство), но следствие пока не установило виновных.

По информации правозащитников, административные процессы в течение последних двух месяцев проходили по решению областного суда в суде Островецкого района. За это время осудили 10 жителей Сморгони.

Так, Наталью Путырскую оштрафовали на 870 рублей (30 базовых), Нину Шиш — на 870 рублей (30 базовых), Людмилу Сульжицкую осудили на 10 суток, Евгения Новикова — на 12, Сергея Троя и Евгения Мацкевича — на 15, Илью Петунова — на двое суток.

«Наказали 10-суточным арестом и самого осужденного по уголовному делу Руслана Валюка. Оштрафовали за "незаконный пикет" также мать Руслана Марет Валюк, которая 18 февраля пришла на суд поддержать сына. Ей присудили максимальный штраф по старой статье 23.34 КоАП — 1.450 рублей (50 базовых), — сообщает ПЦ "Весна". — Штраф в 580 рублей (20 базовых) присудили брату осужденной 18 февраля Инессы Андрею Маркову. Оправдательный приговор вынесли только Наталье Ковель. Задерживали по этому делу также Ромуальда Улана — ныне политзаключенного».

По мнению правозащитников, суд использовал принцип групповой ответственности: если присутствовал — значит выкрикивал лозунги, хотя персональная вина ни одного не установлена.

Также за это время из Беларуси депортировали гражданина России Илью Петунова. Ромуальда Улана отправили в Гомель отбывать наказание в виде ограничения свободы по уголовному делу за распространение ложных сведений в отношении сморгонских милиционеров.