В России засекретили дело убитого бойцами СОБР в своей квартире екатеринбуржца
Свердловский областной суд засекретил дело екатеринбуржца Владимира Таушанкова, застреленного бойцами СОБР в своей квартире.
Судья Андрей Минеев обосновал это тем, что в деле содержатся сведения, составляющие государственную тайну, передает
Бушмаков уточнил, что ему теперь нельзя записывать заседание на диктофон, а «пользоваться можно лишь листами бумаги, выданными судьей, которые сдаются ей после окончания заседания».
Таушанкова убили в ночь на 1 июня 2020 года. По версии следствия, он украл из магазина четыре рулона обоев и заперся в квартире. Силовики пошли на штурм.
СК РФ не нашел признаков преступления в убийстве Таушанкова и отказался проводить проверку.