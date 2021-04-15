В России засекретили дело убитого бойцами СОБР в своей квартире екатеринбуржца

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Свердловский областной суд засекретил дело екатеринбуржца Владимира Таушанкова, застреленного бойцами СОБР в своей квартире.

Владимир Таушанков. Кадр: E1.RU

Судья Андрей Минеев обосновал это тем, что в деле содержатся сведения, составляющие государственную тайну, передает «Медиазона».

Бушмаков уточнил, что ему теперь нельзя записывать заседание на диктофон, а «пользоваться можно лишь листами бумаги, выданными судьей, которые сдаются ей после окончания заседания».

Таушанкова убили в ночь на 1 июня 2020 года. По версии следствия, он украл из магазина четыре рулона обоев и заперся в квартире. Силовики пошли на штурм.

СК РФ не нашел признаков преступления в убийстве Таушанкова и отказался проводить проверку.
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Тэги: Андрей Минеев ск рф СОБР убийство Персона: Владимир Таушанков Город: Екатеринбург

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