В завезенных из России вафлях со вкусом топленого молока нашли кишечную палочку
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Во время отбора проб пищевой продукции в одном из магазинов Лунинецкого района сотрудники местного центра гигиены и эпидемиологии выявили опасные сладости.
По итогам испытаний, выполненному лабораторным отделом районного ЦГиЭ, в вафлях «Со вкусом топленого молока» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, передает
Опасные сладости от ООО «ПК «ТОРЕРО» импортировала в количестве 3,6 кг фабрика «Слодыч».