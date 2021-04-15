В завезенных из России вафлях со вкусом топленого молока нашли кишечную палочку

Во время отбора проб пищевой продукции в одном из магазинов Лунинецкого района сотрудники местного центра гигиены и эпидемиологии выявили опасные сладости.

Источник: smolnarod.ru

По итогам испытаний, выполненному лабораторным отделом районного ЦГиЭ, в вафлях «Со вкусом топленого молока» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, передает «Медиа-Полесье» .

Опасные сладости от ООО «ПК «ТОРЕРО» импортировала в количестве 3,6 кг фабрика «Слодыч».