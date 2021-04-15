В Беларуси выросла просроченная задолженность организаций по кредитам и займам

Задолженность белорусских организаций по кредитам и займам на 1 марта 2021 года составила 95 млрд 107,9 млн рублей. Это на 1,9% больше, чем на 1 января 2021 года, и на 2,2% меньше по сравнению с показателем на 1 февраля 2021 года, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО «Банк развития», страховых организаций, микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 марта текущего года составила 2 млрд 833,6 млн рублей. По данным Белстата, с начала года она выросла на 2,2%, по сравнению с 1 февраля 2021 года — на 0,2%, передает БелаПАН .

Внешняя просроченная кредиторская задолженность с начала текущего года выросла на 4,3% до 1 млрд 61,3 млн рублей, за февраль — выросла на 0,4%. В целом внешняя кредиторская задолженность за два месяца снизилась на 4,4% (до 12 млрд 477,4 млн), по сравнению с 1 февраля — выросла на 2,5%.

Просроченная кредиторская задолженность с начала 2021 года выросла на 6,9% и на 1 марта 2021 года составила 7 млрд 956,2 млн рублей, за февраль — выросла на 2,1%.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2021 года составила 60 млрд 749,5 млн рублей, или на 1,2% меньше, чем на 1 января 2021 года, и на 1,2% больше по сравнению с показателем на 1 февраля 2021 года.

Просроченная дебиторская задолженность с начала года увеличилась на 6,4% и на 1 марта 2021 года составила 8 млрд 254,8 млн рублей (за февраль — рост на 2,4%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность за 2 месяца уменьшилась на 2,9% до 868,2 млн рублей (за февраль снизилась — на 1,1%).

В целом внешняя дебиторская задолженность за два месяца выросла на 0,4% до 12 млрд 693,5 млн рублей, по сравнению с 1 февраля — выросла на 2,3%.

Дебиторская задолженность на 1 марта 2021 года составила 50 млрд 577,6 млн рублей, или на 0,9% больше, чем на 1 января 2021 года, и на 1,3% больше по сравнению с показателем на 1 февраля 2021 года.

Агентство по управлению активами путем продажи ценных бумаг (облигаций) коммерческим банкам будет выкупать у них долги предприятий из стратегических отраслей экономики. По сведениям БелаПАН, соответствующий проект госрешения уже подготовлен. Проект указа планируется принять «в целях создания условий для финансового оздоровления организаций реального сектора экономики». Согласно документу, Агентству по управлению активами будут предоставлены полномочия осуществлять эмиссию облигаций.