Дания первой в Европе полностью отказалась от вакцины AstraZeneca

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Дания полностью прекратила использование вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca. Об этом сообщило управление по здравоохранению страны.

Источник: nos.nl

«По нашей оценке, основанной на научных выводах, есть реальный риск серьезных побочных эффектов, связанных с использованием вакцины <...>, поэтому мы решили исключить ее из нашей программы вакцинации», — заявил глава ведомства Серен Брострем.

Таким образом, Дания стала первой европейской страной, которая запретила использование вакцины от AstraZeneca для всех групп населения. В прививочной кампании в стране используются вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna.

О временном отказе от вакцины AstraZeneca объявили Австрия, Люксембург, Норвегия, Италия, Швеция, Финляндия и ряд других стран. Некоторые из них, в том числе Исландия и Ирландия, не вернулись к использованию препарата после заявлений EMA о том, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет. Франция, Испания, Германия, Португалия и ряд других стран возобновили применение вакцины.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: AstraZeneca вакцинация коронавирус COVID-19 Персона: Серен Брострем Город: Копенгаген

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