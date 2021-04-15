Жесткий карантин в Киеве продлили до 30 апреля
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Киевская городская администрация не планирует снимать карантинные ограничения из-за коронавируса в ближайшее время, рассказал ее замглавы Николай Поворозник.
По словам чиновника, благодаря строгому карантину, ситуация COVID-19 в Киеве стабилизировалась, однако «говорить о смягчении локдауна еще рано», пишет
«На сегодня мы в "красной" зоне. Почти две недели ограничений дали нам возможность стабилизировать ситуацию, но они еще не дали нам возможности принимать решение о выходе или смягчении карантина», — добавил Поворозник.
Напомним, власти Киева приняли решение продлить жесткий карантин в городе на две недели - до 30 апреля.