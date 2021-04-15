Жесткий карантин в Киеве продлили до 30 апреля

Киевская городская администрация не планирует снимать карантинные ограничения из-за коронавируса в ближайшее время, рассказал ее замглавы Николай Поворозник.

Фото: hromadske.radio

По словам чиновника, благодаря строгому карантину, ситуация COVID-19 в Киеве стабилизировалась, однако «говорить о смягчении локдауна еще рано», пишет «Громадське радіо» .

«На сегодня мы в "красной" зоне. Почти две недели ограничений дали нам возможность стабилизировать ситуацию, но они еще не дали нам возможности принимать решение о выходе или смягчении карантина», — добавил Поворозник.

Напомним, власти Киева приняли решение продлить жесткий карантин в городе на две недели - до 30 апреля.