Жесткий карантин в Киеве продлили до 30 апреля

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Киевская городская администрация не планирует снимать карантинные ограничения из-за коронавируса  в ближайшее время, рассказал ее замглавы Николай Поворозник.

Фото: hromadske.radio

По словам чиновника, благодаря строгому карантину, ситуация COVID-19 в Киеве стабилизировалась, однако «говорить о смягчении локдауна еще рано», пишет «Громадське радіо».

«На сегодня мы в "красной" зоне. Почти две недели ограничений дали нам возможность стабилизировать ситуацию, но они еще не дали нам возможности принимать решение о выходе или смягчении карантина», — добавил Поворозник.

Напомним, власти Киева приняли решение продлить жесткий карантин в городе на две недели - до 30 апреля.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: карантин локдаун коронавирус COVID-19 Минздрав Украины Персона: Николай Поворозник Город: Киев

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