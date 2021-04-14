Байден официально подтвердил скорый вывод войск из Афганистана
Президент США Джо Байден официально подтвердил, что начинает вывод войск из Афганистана.
«Пора положить конец самой продолжительной войне Америки. Пора американским войскам вернуться домой», — сказал он во время своего видеообращения.
По словам американского президента, вывод войск начнется 1 мая, в полной координации с союзниками и партнерами в США. Байден предупредил, что если талибы попытаются атаковать во время вывода войск, «мы будем защищать себя и наших партнеров всеми доступными средствами».
«Десять лет назад мы свершили правосудие над бен Ладеном, и с тех пор находились в Афганистане в течение 10 лет. Причины, почему мы остаемся в Афганистане, становятся все более непонятными», — считает президент США.
Войска планируют вывести до 11 сентября — к 20-й годовщине терактов 2001 года.