Количество убыточных организаций в январе—феврале выросло более чем на 9%

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных организаций в январе—феврале 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020 года увеличилось с 1529 до 1672 (на 9,4%), их удельный вес — с 23,4 до 25,6%.

Чистая прибыль организаций на 1 марта 2021 года составила 1 млрд 797,4 млн рублей против убытка в 653,4 млн в январе—феврале 2020 года, передает БелаПАН .

Прибыль до налогообложения составила 2 млрд 259,5 млн рублей (убыток — 345,1 млн).

Убыток от инвестиционной и финансовой деятельности составил 666 млн рублей против убытка в 2 млрд 534,5 млн рублей за январь—февраль 2020 года.

Прибыль от реализации выросла на 30,1% до 3 млрд 269,7 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 7,4 и 9,2% соответственно (в январе—феврале 2020 года — 6,8 и 8,4%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 44 млрд 264,2 млн рублей (+20,2%). При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 19,7% до 35 млрд 666,9 млн рублей.