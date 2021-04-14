Задержанный журналист Анджей Писальник должен был сегодня выступать на заседании делегации Европарламента по связям с Беларусью

«Я осуждаю возобновившиеся и злонамеренные нападения режима Александра Лукашенко на представителей польского меньшинства в Беларуси, которые являются частью скоординированной антипольской и антиевропейской пропаганды», — заявил глава делегации Европарламента по связям с Беларусью, депутат от Польши Роберт Бедронь. Текст заявления опубликован на сайте Европарламента.

Анджей Писальник и Инесса Тодрик-Писальник. Фото: БАЖ

Бедронь подчеркнул , что задержанный 14 апреля в Гродно журналист и пресс-секретарь неформального Союза поляков Беларуси Анджей Писальник должен был выступать на сегодняшнем заседании делегации ЕП по связям с Беларусью. Вместе с Писальником была задержана и его жена, журналистка Инесса Тодрик-Писальник.

Задержание Писальника Бедронь назвал «возмутительной попыткой помешать дать показания о масштабах репрессий против польского меньшинства в Беларуси представителям институтов Евросоюза».

«За последние несколько недель мы стали свидетелями арестов лидеров Союза поляков Беларуси, включая его главу Анжелику Борис, а также Ирену Бернацкую, Марию Тишковскую, Анджея Почобута и Анну Панишеву, — говорится в заявлении. — Против активистов выдвинуты абсурдные обвинения, включая "разжигание ненависти" и "реабилитацию нацизма" — преступления, которые в Беларуси наказываются тюремным заключением на срок от 5 до 12 лет».