Задержанный журналист Анджей Писальник должен был сегодня выступать на заседании делегации Европарламента по связям с Беларусью
«Я осуждаю возобновившиеся и злонамеренные нападения режима Александра Лукашенко на представителей польского меньшинства в Беларуси, которые являются частью скоординированной антипольской и антиевропейской пропаганды», — заявил глава делегации Европарламента по связям с Беларусью, депутат от Польши Роберт Бедронь. Текст заявления опубликован на сайте Европарламента.
Бедронь
Задержание Писальника Бедронь назвал «возмутительной попыткой помешать дать показания о масштабах репрессий против польского меньшинства в Беларуси представителям институтов Евросоюза».
«За последние несколько недель мы стали свидетелями арестов лидеров Союза поляков Беларуси, включая его главу Анжелику Борис, а также Ирену Бернацкую, Марию Тишковскую, Анджея Почобута и Анну Панишеву, — говорится в заявлении. — Против активистов выдвинуты абсурдные обвинения, включая "разжигание ненависти" и "реабилитацию нацизма" — преступления, которые в Беларуси наказываются тюремным заключением на срок от 5 до 12 лет».
Утром 14 апреля в квартире Анджея Писальника и Инессы Тодрик-Писальник