Срок содержания под стражей журналиста Андрея Александрова продлили на месяц

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Срок содержания под стражей журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова продлен на месяц — он останется за решеткой до 12 мая. Об этом БелаПАН сообщил адвокат Александрова Антон Гашинский после посещения своего подзащитного в СИЗО.

Александров и его девушка Ирина Злобина были задержаны 12 января. 14 января в рамках расследования дела Александрова прошел обыск в офисе информационной компании БелаПАН, где он в 2014—2018 годах занимал должность заместителя директора.

Медиаменеджер и его девушка подозреваются силовиками в финансировании протестной деятельности. «Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее», — заявил ранее замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

По его словам, с 22 августа до 9 ноября 2020 года Александров и Злобина оплатили более 250 штрафов разным лицам. Денежные средства для этих целей были предоставлены фондом By_Help.

 

 

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Тэги: дело Александрова Персона: Андрей Александров Антон Гашинский Ирина Злобина

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