Минздрав одобрил разливаемую в Беларуси вакцину «Спутник V»

Министерство здравоохранения Беларуси одобрило вакцину «Спутник V» (Гам Ковид Вак), розлив которой проводился на предприятии «Белмедпрепараты».

Как сообщила пресс-служба Минздрава, решение принято по результатам всесторонней экспертной оценки материалов регистрационного досье, проведенной специалистами Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении и Республиканским научно-практическим центром микробиологии и эпидемиологии.

Отмечается, что полупродукт вакцины производится российской инновационной компанией «Генериум», входящей в структуру фармацевтического предприятия «Фармстандарт». Ранее вакцина «Спутник V», произведенная на этой российской площадке, была зарегистрирована в Беларуси и уже в течение нескольких месяцев используется для вакцинации медицинских работников.

Контроль качества как опытно-промышленных, так и промышленных серий производимой в Беларуси антиковидной вакцины осуществлялся центром имени Н.Ф.Гамалеи совместно с РУП «Белмедпрепараты».

В Минздраве сообщили, что объем вакцины, выпускаемой на белорусском предприятии, должен составить до 500 тысяч доз ежемесячно. Это позволит существенно увеличить доступность вакцинации для белорусских граждан, заверяют в министерстве.

25 марта генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» Сергей Беляев сообщил, что разлитая на предприятии вакцина может быть использована для вакцинации населения начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества.