На юге Турции столкнулись два поезда

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На юге Турции 14 апреля столкнулись два грузовых поезда, ранены два машиниста.

Фото: DHA

«Грузовой поезд с контейнерами, направлявшийся в Адану, сегодня утром врезался в другой грузовой поезд, идущий впереди него. В результате аварии несколько вагонов обоих поездов сошли с рельсов», — говорится в сообщении агентства DHA.

Механики заднего поезда получили легкие травмы. К месту аварии были отправлены бригады спасателей и медиков. Раненые механики были доставлены в больницу Позанти.
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Тэги: Турция столкновение поездов

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