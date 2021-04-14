На юге Турции столкнулись два поезда

На юге Турции 14 апреля столкнулись два грузовых поезда, ранены два машиниста.

Фото: DHA

«Грузовой поезд с контейнерами, направлявшийся в Адану, сегодня утром врезался в другой грузовой поезд, идущий впереди него. В результате аварии несколько вагонов обоих поездов сошли с рельсов», — говорится в сообщении агентства DHA .

Механики заднего поезда получили легкие травмы. К месту аварии были отправлены бригады спасателей и медиков. Раненые механики были доставлены в больницу Позанти.