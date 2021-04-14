Банки отреагировали на резкое падение доллара и евро

Резкое снижение на сегодняшних торгах на БВФБ американской и европейской валют не осталось без внимания обменных пунктов.

Так, по данным select.by на 16:50, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,61, а купить по 2,614 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,66);

евро 3,12 / 3,127 (3,17);

100 российских рублей 3,437 / 3,454 (3,51).

Сегодня доллар потерял 0,0253 пункта и завершил свою сессию 2,6145, евро 0,0158 пункта — 3,1245 белорусского рубля. А российский рубль укрепился на 0,0356 пункта — 3,4537 белорусского рубля за 100 российских.

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