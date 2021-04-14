В Докшицком районе за три дня обнаружили более 700 артиллерийских снарядов

Группа отряда разминирования противоминного центра Вооруженных сил с 12 апреля ведет очистку местности в Докшицком районе, где в довоенное время располагался склад боеприпасов, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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«За три дня военные саперы обнаружили уже более 700 артиллерийских снарядов. Разминирование продолжается. Обнаруженные взрывоопасные предметы будут уничтожены», — информирует оборонное ведомство.

Противоминный центр ВС начал работу 1 ноября 2019 года на базе 2-й инженерной бригады в минском микрорайоне Сосны. Накануне открытия центра Андрей Равков, занимавший в то время пост министра обороны, заявил, что в подразделении будут готовить специалистов как в интересах Беларуси, «так и, при необходимости, для других государств».

Первых специалистов по разминированию и подрывному делу противоминный центр выпустил в феврале прошлого года. Удостоверение сапера получили более 20 военнослужащих из групп разминирования Северо-Западного оперативного командования.