В Бресте судили 55-летнего мужчину, который ударил медика

В Бресте вынесен приговор местному жителю Николаю Вакуличу, который ударил медика.

Скриншот видео

По сообщению телеграм-канала «Весна. Брест», 14 апреля суд Ленинского района областного центра признал 55-летнего мужчину виновным по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство) и назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Он также должен выплатить пострадавшему врачу Андрею Рокало 500 рублей в качестве моральной компенсации.

5 января Вакулича, который в состоянии алкогольного опьянения лежал на снегу на остановке общественного транспорта, бригада «скорой» доставила в Брестскую городскую больницу скорой медицинской помощи. По сообщению МВД, по дороге между пациентом и бригадой произошел конфликт на почве политических взглядов.

На видео, снятом в приемном отделении больницы, Вакулич нецензурно выражается и говорит врачу скорой помощи Рокало: «Слышь? Против Лукашенко? Что, не веришь? А ты сегодня врач? Ты ж вчера против Лукашенко!» После чего Вакулич бьет медика по лицу.