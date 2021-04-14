В суде Барановичей задержали наблюдавшего за процессом правозащитника

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В суде Барановичского района и города Барановичи 14 апреля задержан правозащитник закрытого властями центра «Весна» Александр Войтешик, который следил за судебным процессом.

По предварительной информации, его задержали за то, что он якобы фотографировал обвиняемого, сообщает «Весна».

«Хотя, как успел заявить Александр, он только записывал на диктофон процесс, что является его абсолютным правом. Но судья Кмить не поверил в это. Правозащитника заставляли показать телефон, но он не согласился. Тогда у него забрали телефон, а его самого задержали», — говорится в сообщении центра.

Местонахождение Войтешика пока неизвестно.
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Тэги: задержания белорусские правозащитники Персона: Александр Войтешик Город: Барановичи

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