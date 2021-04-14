Лукашенко назвал «возвращенными» территории Нагорного Карабаха, перешедшие под контроль Баку

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Александр Лукашенко предложил Ильхаму Алиеву поддержку со стороны Беларуси в восстановлении территорий, затронутых недавним военным конфликтом между Азербайджаном с одной стороны и Арменией и непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) с другой.

В результате конфликта в сентябре—ноябре 2020 года и мирных соглашений после переговоров с участием России под контроль Баку перешла часть территории НКР. В Азербайджане это назвали военной капитуляцией Еревана. В Армении подписание соглашения вызвало массовые акции протеста.

«Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты. Я очень рад, что вы как истинный друг белорусского народа понимаете, что впереди ой сколько еще работы. Тяжелой работы, мирной работы по восстановлению жизни на возвращенных территориях», — заявил Лукашенко.

Видеофрагмент встречи с Алиевым опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Наши возможности вы знаете. Мы сегодня с министрами, специалистами еще раз обсудим. Если мы договоримся, у нас всегда так было, мы всегда реализуем наши договоренности», — заявил он.

Лукашенко находится в Азербайджане с двухдневным визитом.

 

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Тэги: Беларусь-Азербайджан Нагорный Карабах Персона: Ильхам Алиев Александр Лукашенко

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