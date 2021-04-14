Впервые за шесть лет: Нацбанк повысил ставку рефинансирования

Национальный банк с 21 апреля повышает ставку рефинансирования с нынешних 7,75% до 8,5% годовых. Соответствующее решение приняло правление Нацбанка на заседании 14 апреля, говорится в сообщении регулятора.

Напомним, последний раз ставка рефинансирования в Беларуси повышалась в январе 2015 года. Тогда на фоне усиления инфляционных и девальвационных процессов она была повышена с 20% до 25% годовых. После этого до 2020 года ставка рефинансирования постоянно уменьшалась, последний раз ее снижение было зафиксировано в июле 2020 года — с 8% до 7,75% годовых.

Нынешнее повышение ставки рефинансирования до 8,5% годовых Нацбанк объясняет ускорением инфляционных процессов в стране.

«В конце 2020 года инфляционные процессы ускорились, что было обусловлено переносом в цены произошедшего ослабления белорусского рубля, а также шоками предложения на рынках отдельных продовольственных товаров. В начале 2021 года инфляция продолжила ускоряться под влиянием дальнейшего повышения мировых цен на продовольственные товары, а также на импортируемые непродовольственные товары», — напоминает Нацбанк.

Регулятор отмечает, что стоимость импортируемых товаров «для потребителя увеличилась из-за возросших логистических затрат и перебоев с поставками вследствие пандемии».

«Дополнительное проинфляционное влияние на внутреннем рынке Беларуси сформировалось в связи с отменой льгот по налогу на добавленную стоимость. Указанные факторы на фоне ускоряющейся инфляции и ее продолжительного отклонения от 5-процентного уровня привели к повышению инфляционных ожиданий, что подтверждается результатами опроса населения и мониторинга предприятий», — констатирует Нацбанк.

Как следствие, расширился перечень товаров и услуг потребительской корзины, цены на которые стали расти более высокими темпами и по итогам марта 2021 года прирост потребительских цен составил 8,5% в годовом выражении, уточняет регулятор.

«В целях ограничения инфляции Национальным банком в рамках режима монетарного таргетирования принят комплекс мер, направленных на усиление контроля за денежным предложением», — сообщает Нацбанк.

В сообщении также отмечается, что в мировой экономике в ближайшей перспективе ожидается повышенный инфляционный фон, «что обусловлено проведением рядом развитых стран стимулирующей денежно-кредитной политики». Нацбанк обращает внимание на то, что инфляция ускоряется и в России.

«Одновременно более значимым может быть влияние на инфляцию в Беларуси шоков продовольственных цен, а также последствий пандемии в части повышения стоимости импортируемых непродовольственных товаров. В совокупности указанные факторы формируют предпосылки для сохранения повышенных инфляционных ожиданий экономических агентов продолжительное время, что усиливает риски сохранения повышенной инфляции в будущем», — считает Нацбанк.

Вместе с тем, говорится в сообщении регулятора, слабый потребительский и инвестиционный спрос внутри страны будет несколько ограничивать инфляцию. В этих условиях с целью ограничения проинфляционных рисков и усиления мер в области контроля над денежным предложением правлением Национального банка принято решение о повышении ставки рефинансирования.

«С учетом влияния всех факторов уже начиная с II квартала 2021 года прогнозируется снижение квартальных темпов роста потребительских цен. Вместе с тем произошедшее ранее ускорение будет отражаться в годовой инфляции до конца текущего года. Ожидается, что годовой темп роста цен увеличится в II квартале по сравнению с текущим значением и затем снизится к концу этого года. В декабре 2021 года прирост потребительских цен оценивается вблизи 7%», — прогнозирует Нацбанк.

В дальнейшем годовая инфляция продолжит замедляться и с второго квартала 2022 года оценивается на уровне среднесрочного целевого ориентира — вблизи 5%, отмечается в сообщении.