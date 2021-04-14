Прокурор Гродно вынес официальное предупреждение пресс-секретарю Союза поляков в Беларуси за высказывания о госпропаганде

Прокуратура Гродно вынесла пресс-секретарю Союза поляков в Беларуси (СПБ) Анджею Писальнику официальное предупреждение о нарушении закона в связи с его высказываниями о ведении в Беларуси госпропаганды против Польши.

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Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры, в начале апреля в эфире польских радиостанций «Radio 24» и «Radio 4» Анджей Писальник высказал «ряд суждений, цель которых — возбудить у населения национальную вражду и рознь на языковой почве, сформировать неприязнь и недоверие к представителям органов государственной власти Республики Беларусь, распространить ложную информацию об их деятельности».

Уточняется, что Писальник заявил о начатой в белорусских СМИ широкомасштабной пропаганде против Польши. «И делается это для того, чтобы «создать образ поляков как людей второй категории». Дескать, белорусская пропаганда хочет очернить поляков в глазах общества и сделать их врагами народа, «как было в сталинские времена», — говорится в сообщении прокуратуры.

Утверждается, что, по словам активиста, сбор правоохранительными органами сведений об учениках, проходящих обучение в общественных школах, — это форма устрашения учителей и учеников, а также намерение властей к дискредитации и дальнейшему отказу населения Беларуси от обучения польскому языку, истории и польскости в целом.

В прокуратуре заявляют, что данные высказывания в средствах массовой информации «заведомо безосновательны и явно направлены на разжигание межнациональной вражды».

«Поскольку содержание публичных выступлений Анджея Писальника противоречит требованиям законодательства Республики Беларусь о национальных меньшинствах и о противодействии экстремизму, прокурор г. Гродно объявил ему официальное предупреждение о недопустимости повторного нарушения закона», — отмечается в сообщении.

реализацию уставных задач СПБ, а именно сохранение польских традиций и культуры среди польского меньшинства», является «актом запугивания всего польского меньшинства в Беларуси».