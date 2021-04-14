Под Логойском горел детский сад

ЧП случилось накануне днем в агрогородке Задорье (Логойский район).

Фото носит иллюстративный характер

По информации МЧС, в 15:37 поступил сигнал о «загорании сухой растительности и хозяйственных построек на территории ГУО «Задорьевский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Логойского района».

Как отмечают спасатели, в результате пожара уничтожена одна хозяйственная постройка, повреждены гараж и две хозяйственные постройки.

«Основное здание учебно-педагогического комплекса не повреждено, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — подчеркнули в МЧС.