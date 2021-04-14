Белорусы замахнулись на создание транспортной ветки Баку — Минск — Нью-Йорк

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко предложил рассмотреть возможность организации трансконтинентального рейса авиакомпании AZAL из Баку в Нью-Йорк с посадкой в Минске. Как сообщила пресс-служба белорусского ведомства, такое предложение было озвучено 13 апреля в Баку на встрече Авраменко с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым.

«Благодаря хорошо развитой маршрутной сети аэропорта, рейсы в США через Минск могут стать привлекательными не только для граждан наших государств, но и для пассажиров из стран Балтии», — сказал Авраменко. Он также подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в организации данного рейса и предложил проработать в ближайшее время конкретные шаги в данном направлении.

Кроме того, обсуждалась возможность подготовки авиационных специалистов Азербайджана на базе Белорусской государственной академии авиации.

В ходе переговоровтакже обсужден возможности восстановление регулярных полетов между Беларусью и Азербайджаном допандемийного уровня. На данный момент регулярное авиасообщение между Минском и Баку обеспечивает ОАО «Авиакомпания «Белавиа».

Что касается железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба Минтранса, Белорусской железной дорогой проведена работа по созданию необходимых условий для организации и развития железнодорожных перевозок в сообщении с Азербайджаном, в том числе в рамках проекта контейнерного поезда по маршруту Минск —Баку. Участники переговоров отметила, что «Институт «Белжелдорпроект» уже успешно сотрудничает с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и готов в дальнейшем работать по проектированию железнодорожной инфраструктуры, а также участвовать во всех аналогичных проектах.

На встрече также обсуждалось сотрудничество в сфере автомобильного транспорта. Белорусская сторона обратилась с просьбой о рассмотрении возможности увеличения квоты азербайджанских разрешений в/из третьих стран. Предприятие «Белгипродор» выразило готовность в выполнении проектно-изыскательских работ для автомобильных дорог, мостовых сооружений и аэродромов в Азербайджане.

«В целом стороны подтвердили заинтересованность в проработке совместных точек стратегического партнерства и готовность обеспечить реализацию проектов с целью развития новых направлений взаимодействия», — отметила пресс-служба Минтранса.