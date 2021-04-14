Международные эксперты: для руководства БелАЭС ядерная безопасность — высший приоритет

Эксперты московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), 13 апреля завершили миссию технической поддержки по оценке эксплуатационной готовности второго энергоблока Белорусской АЭС.

В видеокомментарии, размещенном в youtube-канале БелАЭС, руководитель команды экспертов Дмитрий Чичикин заявил, что оценка велась «по девяти производственным областям», за время миссии был проведен «глубокий анализ текущего состояния готовности энергоблока № 2 для предстоящей загрузки топлива и последующего включения в электроэнергетическую сеть Республики Беларусь», сделан «срез текущего состояния станции применительно к последующему пуску».

Он отметил, что миссия не являлась обязательной, администрация атомной станции пошла на нее добровольно. «Мы видим, что станция демонстрирует открытость, профессионализм своих работников. Я на этой станции уже, наверное, раз шестой. Я могу сказать, что проект развивается. Самое главное, мы видим, что для руководства станции ядерная безопасность — высший приоритет», — заявил Чичикин.

5 апреля, в первый день миссии, пресс-служба Минэрнерго сообщала, что эксперты московского центра ВАО АЭС «оценят эффективность организационной структуры и административного управления вторым энергоблоком, проанализируют условия подготовки персонала, проведут мониторинг радиационной и противопожарной защиты, а также системы технического обслуживания энергоблока».

В составе миссии помимо представителей регионального центра организации работали специалисты действующих атомных станций России, Болгарии, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.

В октябре прошлого года эксперты московского центра ВАО АЭС провели предпусковую партнерскую проверку первого энергоблока БелАЭС. Представители ассоциации изучали действия смен оперативного персонала блочного пульта управления энергоблоком при имитации условий нормальной эксплуатации станции, нарушения нормальной эксплуатации и аварий. Также они оценили внедрение 70 рекомендаций ВАО АЭС на основе наработанного опыта эксплуатации.

По итогам проверки пресс-служба Минэнерго сообщила, что эксперты «не выявили каких-либо недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока Белорусской атомной электростанции».