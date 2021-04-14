На белорусских метеостанциях обновлено шесть температурных рекордов
Шесть температурных рекордов зафиксировано на белорусских метеостанциях 11 и 13 апреля.
Как свидетельствует проведенный
13 апреля пали рекорды в Верхнедвинске — 20,2 (19,3 в 1991 году) и Докшицах — 20,6 (19 в том же году). При этом из-за атмосферных фронтов на западе и востоке и солнечной погоды в центре (по линии север — юг) отмечались большие контрасты температур. Если на востоке Брестской области было выше 20 градусов (21,4 в Пинске), то на западе — всего 6-7 (5,7 в Высоком).
Похожая картина наблюдалась в Гродненской области: от 5,4 градуса выше нуля в областном центре до 14,6 в Новогрудке.
14 апреля будет от плюс 4 на западе до 17 градусов на юго-востоке, прогнозирует Белгидромет.