На белорусских метеостанциях обновлено шесть температурных рекордов

Шесть температурных рекордов зафиксировано на белорусских метеостанциях 11 и 13 апреля.

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Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by , благодаря очень теплой погоде 11 апреля обновились максимумы в Докшицах — плюс 18,9 градуса (было 18,5 в 2015 году), Лынтупах — 19,2 (18,7 в 2015-м), Ошмянах — 19,6 (18,6 тогда же) и Сенно — 20 (17,7 в 1977-м). Повторились экстремумы в Березинском заповеднике (19,8 в 2015 году) и Воложине (19,5 тогда же).

13 апреля пали рекорды в Верхнедвинске — 20,2 (19,3 в 1991 году) и Докшицах — 20,6 (19 в том же году). При этом из-за атмосферных фронтов на западе и востоке и солнечной погоды в центре (по линии север — юг) отмечались большие контрасты температур. Если на востоке Брестской области было выше 20 градусов (21,4 в Пинске), то на западе — всего 6-7 (5,7 в Высоком).

Похожая картина наблюдалась в Гродненской области: от 5,4 градуса выше нуля в областном центре до 14,6 в Новогрудке.

14 апреля будет от плюс 4 на западе до 17 градусов на юго-востоке, прогнозирует Белгидромет.