В России обнаружили 150 тысяч пачек белорусских контрабандных сигарет
Около 150 тысяч пачек белорусских сигарет обнаружили сотрудники таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни. Как сообщает Федеральная таможенная служба, контрабандный груз пыталась вывезти в Германию фирма из Петербурга.
По документам фура везла «покрытия напольные из непористой вулканизированной резины». Однако во время осмотра таможенники
«При вскрытии контейнера таможенники обнаружили, что внутри плит из спрессованной резины сокрыты пачки сигарет. Всего обнаружено 73 тыс. пачек сигарет Minsk и более 75 тыс. пачек сигарет NZ с акцизными марками Республики Беларусь. Общая масса сигарет превысила 2,8 тонны», — рассказали в Балтийской таможне.
Возбуждено дело об административном правонарушении за сокрытие товаров от таможенного контроля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.