В России обнаружили 150 тысяч пачек белорусских контрабандных сигарет

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Около 150 тысяч пачек белорусских сигарет обнаружили сотрудники таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни. Как сообщает Федеральная таможенная служба, контрабандный груз пыталась вывезти в Германию фирма из Петербурга.

Фото: customs.gov.ru

По документам фура везла «покрытия напольные из непористой вулканизированной резины». Однако во время осмотра таможенники выявили посторонние вложения в товаре.

«При вскрытии контейнера таможенники обнаружили, что внутри плит из спрессованной резины сокрыты пачки сигарет. Всего обнаружено 73 тыс. пачек сигарет Minsk и более 75 тыс. пачек сигарет NZ с акцизными марками Республики Беларусь. Общая масса сигарет превысила 2,8 тонны», — рассказали в Балтийской таможне.

Возбуждено дело об административном правонарушении за сокрытие товаров от таможенного контроля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Тэги: Беларусь-Россия контрабанда белорусские сигареты

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