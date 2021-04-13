Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории

/ Мир
Просмотров: 26

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил российскому лидеру встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Источник: Chatham House

Там указали, что в ходе разговора Байден «четко заявил, что США будут тверды в защите своих национальных интересов, в том числе в вопросах хакерских атак и вмешательства в выборы».

Помимо этого Байден заверил Путина, что США поддерживают территориальную целостность Украины: «Президент высказал озабоченность в связи с усилением российских военных в оккупированном Крыму, а также на границе с Украиной. Он призвал Россию к деэскалации напряженности».

Отмечается, что оба президента обсудили ряд глобальных вопросов, развитие диалога о контроле над вооружениями в свете продления договора СНВ-3.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россия-США Белый дом Персона: Джо Байден Владимир Путин

Другие материалы на эту тему:

В Минске задержали и отпустили россиянку из санкционного списка США

В Минске задержали и отпустили россиянку из санкционного списка США

США выстраивают в Восточной Европе антироссийский рубеж

США выстраивают в Восточной Европе антироссийский рубеж

Россия и США точат зубы. Получится ли у Минска отсидеться в сторонке?

Россия и США точат зубы. Получится ли у Минска отсидеться в сторонке?

Москва и Вашингтон втягивают Минск в воронку холодной войны

Москва и Вашингтон втягивают Минск в воронку холодной войны