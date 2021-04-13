Лукашенко в Баку проводит неформальную встречу с Алиевым

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Александр Лукашенко вечером 13 апреля прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, в аэропорту его встречала правительственная делегация Азербайджана и белорусские чиновники, прилетевшие в Баку накануне.

После этого он направился на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В неформальной обстановке обсуждаются «основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества».

Официальная часть переговоров запланирована на 14 апреля во дворце «Загульба», который является частью резиденции азербайджанского лидера. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах с участием членов делегаций, уточняет пресс-служба Лукашенко.

«Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием. Стороны рассмотрят вопросы промышленной кооперации, реализацию текущих и перспективные проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции. Затронут и не менее актуальные темы: сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах», — говорится в сообщении.

По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.

 

 

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Тэги: Беларусь-Азербайджан Персона: Ильхам Алиев Александр Лукашенко

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