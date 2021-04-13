Юрия Щетько назначили на должность прокурора Минской области
На должность прокурора Минской области назначен Юрий Щетько, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
Генеральный прокурор Андрей Швед, представляя коллективу прокурора Минской области Юрия Щетько, поблагодарил за службу в данной должности Сергея Хмарука, пожелал ему успехов на посту заместителя генерального прокурора, передает
Говоря о Щетько, генпрокурор отметил следующее: «За время службы на различных должностях в органах прокуратуры, Следственного комитета, возглавляя управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области, Юрий Анатольевич проявил себя с лучшей стороны: как человек абсолютно преданный государству, присяге, долгу и своему делу».
Юрий Щетько родился в деревне Орехово Витебского района. В 2008-2010 годах — следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры. С мая 2010 года по декабрь 2011 год — начальник следственного отдела прокуратуры Витебской области. С января 2012 года по июнь 2013 года — заместитель начальника управления Следственного комитета по Витебской области. С июля 2013 года по апрель 2021 года — начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.