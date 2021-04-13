Юрия Щетько назначили на должность прокурора Минской области

На должность прокурора Минской области назначен Юрий Щетько, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Фото: Генпрокуратура

Генеральный прокурор Андрей Швед, представляя коллективу прокурора Минской области Юрия Щетько, поблагодарил за службу в данной должности Сергея Хмарука, пожелал ему успехов на посту заместителя генерального прокурора, передает БелаПАН .

Говоря о Щетько, генпрокурор отметил следующее: «За время службы на различных должностях в органах прокуратуры, Следственного комитета, возглавляя управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области, Юрий Анатольевич проявил себя с лучшей стороны: как человек абсолютно преданный государству, присяге, долгу и своему делу».

Юрий Щетько родился в деревне Орехово Витебского района. В 2008-2010 годах — следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры. С мая 2010 года по декабрь 2011 год — начальник следственного отдела прокуратуры Витебской области. С января 2012 года по июнь 2013 года — заместитель начальника управления Следственного комитета по Витебской области. С июля 2013 года по апрель 2021 года — начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.