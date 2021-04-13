Житель Могилевского района погиб на пожаре

По данным следствия, днем 12 апреля на придомовом участке в деревне Шилов Угол хозяева жгли обрубленные сучья деревьев. Часть горящего сука отлетела на расположенную рядом сухую траву, от чего она загорелась.

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Огонь начал распространяться в сторону дома и на соседний участок, где проживал 80-летний мужчина. Прибывшие сотрудники МЧС в ходе тушения пожара на указанном участке обнаружили тело пенсионера с множественными ожогами.

Могилевским межрайонным отделом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса в отношении супругов, которые развели костер.