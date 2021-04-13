Леонида Борткевича похоронят на Восточном кладбище в Минске

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Прощание с заслуженным артистом БССР, одним из участников ансамбля «Песняры» Леонидом Борткевичем состоится 15 апреля в Минске, в Белгосфилармонии.

Борткевич скончался 13 апреля в Минске на 72-м году жизни.

Церемония прощания пройдет с 10:00 до 13:00. Затем состоятся похороны на Восточном (Московском) кладбище столицы, сообщил БелаПАН музыкант и коллега Борткевича по «Песнярам» Вадим Косенко.

По его словам, Борткевич страдал сахарным диабетом, и в последнее время состояние его здоровья ухудшилось — четыре дня назад артиста на «скорой» забрали в больницу.

«Организм не выдержал, и, к сожалению, нашего Леонида Леонидовича не стало», — сказал Косенко.

На Восточном кладбище похоронены основатель «Песняров» Владимир Мулявин, а также композитор, в 1990-х музыкальный руководитель ВИА Олег Молчан.
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Тэги: Песняры похороны Персона: Леонид Борткевич Вадим Косенко Олег Молчан Владимир Мулявин Город: Минск

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