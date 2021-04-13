Минчанку оштрафовали на 2610 рублей за красно-белую одежду

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Суд Октябрьского района Минска оштрафовал минчанку за прогулку в центре города в День Воли в одежде белого и красного цветов.

Как отмечается в телеграм-канале лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», задержание 42-летней Ирины Беньковской 25 марта попало на видео очевидцев. Ее доставили в Октябрьское РУВД и составили протокол по статье 24.23 КоАП за пикетирование, а позже отпустили домой.

12 апреля женщина пришла в суд по повестке, где ее дело рассмотрела судья Ольга Неборская. На суде допросили свидетеля-милиционера, который утверждал, что «Беньковская приняла участие в митинге, находясь в группе людей, и высказывала свое отношение к действующей власти».

Судья признала женщину виновной и наказала штрафом в 90 базовых величин (2610 рублей).
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Тэги: бчб бело-красно-белый флаг Персона: Ольга Неборская Ирина Беньковская

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