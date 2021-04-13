Минобороны заявило о нарушении границы воздушным судном со стороны Польши

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Министерство обороны заявило о нарушении государственной границы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Польши.

Источник: mil.by

Факт нарушения, сообщает пресс-служба военного ведомства, был зафиксирован 12 апреля в 20:45. Отмечается, что неустановленное воздушное судно "в дальнейшем возвратилось на польскую территорию.

В связи с инцидентом 13 апреля в министерство вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси.

«Ему было заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Тэги: Минобороны Беларусь-Польша

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